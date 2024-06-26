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Не предоставивший сведения о доходах депутат гаринской гордумы лишился мандата
Фото: Владислав Постников
После представления прокуратуры в думу Гаринского городского округа Свердловской области одного из депутатов лишили мандата из-за того, что он не предоставил сведения о своих доходах и имуществе за 2023 год.
О факте нарушения гаринский прокурор сообщил в городскую думу, где на одном из последних заседаний лишили полномочий.
«Законом о противодействии коррупции установлено, что непредставление, а также предоставление недостоверных и неполных сведений о доходах депутата думы является основанием для прекращения его полномочий»,
– объяснили в пресс-службе областной прокуратуры.
О факте нарушения гаринский прокурор сообщил в городскую думу, где на одном из последних заседаний лишили полномочий.
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