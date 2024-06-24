Убийство и попытку скрыть труп расследуют в Тугулымском районе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вчера, 26 июня, в лесополосе на территории Тугулымского района был найден сгоревший автомобиль. Внутри машины была сделана ещё более страшная находка — обуглившийся труп человека.Следователям не составило большого труда определить, что труп принадлежит мужчине, который скончался в результате насильственных действий. Тут же было заведено уголовное дело по 105 статье, а вскоре появился и подозреваемый в убийстве.Как считают следователи, преступление было совершенно в ночь на 26 июня жителем Тугулымского района. Жертвой его стал знакомый, заехавший к подозреваемому в гости. Они распивали спиртные напитки, когда возникла ссора. Сильно избив своего визитёра, «гостеприимный» хозяин усадил его в машину, на которой тот приехал, отвёз в лес, да там и поджёг — и автомобиль, и сидящего в ней в бессознательном состоянии человека.Расследование продолжается. Впереди — судебные экспертиз и сбор доказательств того, что именно подозреваемый виновен в гибели человека. Пока обвинение ему не предъявлено, как сообщает Следственное управление СК РФ по Свердловской области.