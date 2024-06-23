В Екатеринбурге прошла презентация книги о знаменитом уральском сказителе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Новая книга из прославленной с советских времён серии «Жизнь замечательных людей» посвящена самому известному уральскому писателю Павлу Бажову. Презентация её состоялась на этой неделе в Свердловском творческом союзе журналистов.Автор книги об авторе уральских сказов — Александр Федосов, историк-исследователь, член Союза писателей России. Книга московского издательства «Молодая гвардия» — согласно сложившейся у серии «ЖЗЛ» традиции — называется просто «Бажов». В ней излагаются не только подробности из биографии писателя, но (что ещё интереснее) приводится разбор происхождения некоторых персонажей бажовских сказов, история зарождения того или иного из его произведений. Узнают читатели и некоторые малоизвестные о Бажове факты.Всего в книге «Бажов» более 300 страниц. Текст разделён на пять частей: «От заводского мальчика до революционера», «Бажов посылает SOS», «Несказка про сказы», «Позднее цветение» и «По следам сказов». Приобрести экземпляр можно, в том числе, на официальном сайте издательства.Для Александра Федосова «Бажов» — уже третья полноценная книга. Среди его прошлых трудов — книга «Главный цветок страны Советов», в которой он рассказывал о создании художественного фильма «Каменный цветок», поставленного в 1946 году по мотивам произведений Бажова. Федосов — обладатель медали имени краеведа Наркиза Чупина. Награда была вручена ему научно-методическим советом Свердловского областного краеведческого музея с формулировкой «за большой вклад в дело изучения Урала».