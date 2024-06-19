Судебные приставы взыскали с прикамца моральный ущерб за побои

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

После применения мер принудительного исполнения должник выплатил 180 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за избиение знакомого.В г. Березники Пермского края застолье по случаю семейного торжества закончилось дракой двух приглашенных гостей. В результате избиения у одного из мужчин был сломан нос. Даже после прохождения лечения пострадавшего мучили головные боли и затрудненное дыхание. Кроме того, инцидент произошел на глазах у присутствовавших на празднике людей, что гражданин счел крайне унизительным. Он обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.В отдел судебных приставов по г. Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании с 28-летнего местного жителя 180 тысяч рублей в пользу потерпевшего.В добровольном порядке должник свои финансовые обязательства не исполнял, в связи с чем судебный пристав применил в его отношении штрафную санкцию в виде исполнительского сбора и ограничил в праве выезда за пределы РФ. Кроме того, в целях принудительного взыскания компенсации морального вреда были арестованы счета неплательщика в банках и обращено взыскание на его доходы по месту работы.В результате принятых мер вся сумма задолженности взыскана и направлена пострадавшей стороне. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.