В Екатеринбурге у пешеходных переходов стали появляться надписи-напоминания





– рассказали госавтоинспекторы. «С помощью трафаретов и краски автоинспекторы и волонтеры нанесли на асфальте надписи: "Слезь с самоката", "Слезь с велосипеда", "Возьмите ребёнка за руку", "Снимите наушники", "Снимите капюшон" и "Убедитесь в безопасности перехода"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге рядом с пешеходными переходами стали появляться надписи с напоминаниями о том, как правильно нужно переходить через дорогу. Их нанесли сотрудники городской ГИБДД вместе с волонтёрами в рамках акции «ПДД на асфальте».Организаторы акции ожидают, что эти надписи заставят горожан чаще задумываться о безопасном переходе проезжей части. Кроме этого, надписи на асфальте проще заметить людям, увлечённым своими гаджетами, которые чаще всего смотрят под ноги, а не по сторонам.