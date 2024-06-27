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В Екатеринбурге у пешеходных переходов стали появляться надписи-напоминания
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге рядом с пешеходными переходами стали появляться надписи с напоминаниями о том, как правильно нужно переходить через дорогу. Их нанесли сотрудники городской ГИБДД вместе с волонтёрами в рамках акции «ПДД на асфальте».
Организаторы акции ожидают, что эти надписи заставят горожан чаще задумываться о безопасном переходе проезжей части. Кроме этого, надписи на асфальте проще заметить людям, увлечённым своими гаджетами, которые чаще всего смотрят под ноги, а не по сторонам.
«С помощью трафаретов и краски автоинспекторы и волонтеры нанесли на асфальте надписи: "Слезь с самоката", "Слезь с велосипеда", "Возьмите ребёнка за руку", "Снимите наушники", "Снимите капюшон" и "Убедитесь в безопасности перехода"»,
– рассказали госавтоинспекторы.
Организаторы акции ожидают, что эти надписи заставят горожан чаще задумываться о безопасном переходе проезжей части. Кроме этого, надписи на асфальте проще заметить людям, увлечённым своими гаджетами, которые чаще всего смотрят под ноги, а не по сторонам.
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