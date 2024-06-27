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Зажатый в селе Курьи собственным грузовиком водитель выжил и находится в больнице
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области поделилась сегодня подробностями ДТП, которое произошло вчера ближе к вечеру в селе Курьи Сухоложского района. Главное — сидевший за рулём перевернувшегося грузовика человек выжил и избежал серьёзных травм.
Напомним, вчера, 28 июня, на территории села самосвал марки «МАЗ» съехал с дорожного полотна в кювет, где перевернулся. При этом конструкцией кабины сидевшего внутри человека зажало так, что самостоятельно выбраться он не смог. Помощь ему оказывали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции Сухого Лога и медики скорой медицинской помощи. А чтобы поставить помятый грузовик на колёса и вытащить из кювета понадобилось два автокрана, грейдер и два грузовых автомобиля.
К счастью, когда врачи осмотрели извлечённого из металлической ловушки 37-летнего водителя, выяснилось, что жизни его ничего не угрожает. Однако, какое-то время ему придётся полежать на больничной койке под наблюдением медиков — помимо ушибов и ссадин у него диагностирован синдром сдавливания.
После осмотра места происшествия и беседы с потерпевшим, сотрудника госавтоинспекции удалось установить картину произошедшего. Авария произошла почти в половине пятого вечера на сельской улице Ворошилова. Самосвал в этот момент двигался «под горку» на криволинейном участке дороги. Водитель попросту не справился с управлением тяжело нагруженной махины, по этой причине и произошел съезд машины в кювет.
Про водителя «МАЗа» свердловская Госавтоинспекция сообщает, что он — житель города Камышлов. Вчера он осуществлял рейс из Богдановичского района в родной город, куда вёз скальный камень. Водительский стаж мужчины составляет 12 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался.
Напомним, вчера, 28 июня, на территории села самосвал марки «МАЗ» съехал с дорожного полотна в кювет, где перевернулся. При этом конструкцией кабины сидевшего внутри человека зажало так, что самостоятельно выбраться он не смог. Помощь ему оказывали сотрудники МЧС, Госавтоинспекции Сухого Лога и медики скорой медицинской помощи. А чтобы поставить помятый грузовик на колёса и вытащить из кювета понадобилось два автокрана, грейдер и два грузовых автомобиля.
К счастью, когда врачи осмотрели извлечённого из металлической ловушки 37-летнего водителя, выяснилось, что жизни его ничего не угрожает. Однако, какое-то время ему придётся полежать на больничной койке под наблюдением медиков — помимо ушибов и ссадин у него диагностирован синдром сдавливания.
После осмотра места происшествия и беседы с потерпевшим, сотрудника госавтоинспекции удалось установить картину произошедшего. Авария произошла почти в половине пятого вечера на сельской улице Ворошилова. Самосвал в этот момент двигался «под горку» на криволинейном участке дороги. Водитель попросту не справился с управлением тяжело нагруженной махины, по этой причине и произошел съезд машины в кювет.
Про водителя «МАЗа» свердловская Госавтоинспекция сообщает, что он — житель города Камышлов. Вчера он осуществлял рейс из Богдановичского района в родной город, куда вёз скальный камень. Водительский стаж мужчины составляет 12 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался.
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