В Свердловской области стало открываться больше вакансий для начинающих специалистов





– рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

«Работодатели сохраняют курс на расширение границ найма, в том числе, за счет снижения требований к опыту соискателей. Наиболее лояльными к соискателям без опыта являются компании из отрасли розничной торговли. Именно на них приходится 20% всех вакансий для начинающих специалистов. Ещё 11% – на работодателей из отрасли "Информационные технологии, системная интеграция, интернет", 8% – на телеком, 7% – на логистический бизнес, 5% – на компании из отрасли "Непищевые товары народного потребления»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во втором квартале 2024 года Свердловской области в Свердловской области открылось 51,2 тысячи вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это в 1,5 раза больше, чем раньше, чем за аналогичный период в 2023 году.Однако в большинстве случаев речь идёт о предложениях, не требующих специального образования. Чаще всего такие вакансии открывались для продавцов-консультантов (13% предложений по этой специализации), менеджеров по продажам (8%), операторов call-центра и разнорабочих (по 6%), упаковщиков и курьеров (по 4%). Исключением в этом списке можно назвать вакансии для начинающих поваров, пекарей и кондитеров (3%).Средняя предлагаемая зарплата у начинающих специалистов при этом за год выросла на 29%, достигнув 53 300 тысяч рублей. Самые крупные предлагаемые зарплаты отмечаются у водителей (159 600 руб.), агентов по недвижимости (125 000 руб.) и электромонтажников (122 700 руб.).