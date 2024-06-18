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После индексации пенсия работающих пенсионеров может вырасти на 1300 рублей
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
25 июня депутаты Госдумы рассматривают в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров.
«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы. По ее словам на выполнение закона потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Точная цифра будет установлена после 1 февраля 2025 года, когда установится уровень инфляции.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал ранее, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и пенсии неработающих. Для обеих пенсий предусмотрена индексация дважды в год.
«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы. По ее словам на выполнение закона потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Точная цифра будет установлена после 1 февраля 2025 года, когда установится уровень инфляции.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал ранее, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и пенсии неработающих. Для обеих пенсий предусмотрена индексация дважды в год.
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