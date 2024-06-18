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После индексации пенсия работающих пенсионеров может вырасти на 1300 рублей

17.23 Вторник, 25 июня 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
25 июня депутаты Госдумы рассматривают в первом чтении законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров.

«Мы для себя определяли, что среднее минимальное увеличение должно составить где-то 1300 рублей», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы. По ее словам на выполнение закона потребуется примерно 100 миллиардов рублей. Точная цифра будет установлена после 1 февраля 2025 года, когда установится уровень инфляции.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал ранее, что пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться по тем же правилам, что и пенсии неработающих. Для обеих пенсий предусмотрена индексация дважды в год.

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Алсу Тагирова © Вечерние ведомости


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