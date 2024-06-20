Умершие в «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга могли отравиться угарным газом

– рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Предположительно, возгорание могло произойти от непотушенной сигареты, от которой, вероятно, и загорелся салон автомобиля. Более подробные и точные обстоятельства выясняются»,