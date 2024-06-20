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Умершие в «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга могли отравиться угарным газом
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Предварительной причиной смерти двоих мужчин, тела которых обнаружили в «Мерседесе» на окраине Екатеринбурга в районе Широкой речки, назвали отравление угарным газом.
Старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга сообщил, что тела погибших отправили на медицинскую экспертизу.
По данным URA.RU, погибшие – рабочие с одной из стройплощадок по улице Хрустальногорская, приехавшие из Дегтярска в Екатеринбург на заработки и проживавшие в салоне иномарки, в котором их нашли.
«Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Предположительно, возгорание могло произойти от непотушенной сигареты, от которой, вероятно, и загорелся салон автомобиля. Более подробные и точные обстоятельства выясняются»,
– рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга сообщил, что тела погибших отправили на медицинскую экспертизу.
По данным URA.RU, погибшие – рабочие с одной из стройплощадок по улице Хрустальногорская, приехавшие из Дегтярска в Екатеринбург на заработки и проживавшие в салоне иномарки, в котором их нашли.
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