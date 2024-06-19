Железнодорожный переезд в Нижнем Тагиле попал под прокурорскую проверку

«Улица Краснознаменная стала ключевой в маршруте объезда на время закрытия Серовского тракта, а переезд — узким горлышком. Из-за выбоин автомобилисты существенно снижают скорость, замедляя поток. В результате в часы пик образуются многокилометровые пробки вплоть до самого Серовского тракта».

«Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в связи с публикацией, размещенной в СМИ, о неудовлетворительном состоянии железнодорожного переезда. Из информации установлено, что на ул. Краснознаменной переезд не соответствует требованиям ГОСТа, на проезжей части многочисленные ямы и выбоины. В настоящее время устанавливается собственник переезда, по результатам проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — рапортует ведомство.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители Нижнего Тагила и других уральских городов так часто жаловались в соцсетях на состояние одного из железнодорожных переездов, что это привлекло внимание сначала журналистов, а затем и транспортной прокуратуры. Объект теперь проверят на соответствие требований ГОСТа.Речь идёт о железнодорожном переезде на улице Краснознамённой в Нижнем Тагиле. Сам по себе он используется не столь активно и ведёт к пивзаводу. Улица же довольно оживлённая и из-за плохого состояния дорожного полотна на переезде на данном её участке часто образуются пробки. В начале недели о переезде писало местное интернет-издание V-Tagile.ru:В этой статье сообщается о том, что автолюбители города даже составили письменное обращение в прокуратуру с просьбой заставить собственника переезда на Краснознаменной привести его в порядок. Судя по сегодняшней информации от Уральской транспортной прокуратуры, «лёд тронулся» ещё до того, как обращение было доставлено: