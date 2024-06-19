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В Свердловской области под колёсами «КАМАЗа» погиб пенсионер
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, около 11.00, на 39-м километре свердловской трассы «Байкалово – Туринская Слобода – Туринск» произошла трагедия: ехавший на электрическом трёхколёсном велосипеде пенсионер попал под колёса «КАМАЗа».
Известно, что пожилой мужчина, 1953 года рождения, ехал в гости к родственникам.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, пенсионер ехал перед «КАМАЗом» с краю дороги по обочине, когда он решил повернуть налево и угодил под колёса тяжеловоза. По словам водителя грузовика, он не ожидал, что пожилой мужчина резко повернёт и потому не успел вовремя затормозить.
Известно, что пожилой мужчина, 1953 года рождения, ехал в гости к родственникам.
Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, пенсионер ехал перед «КАМАЗом» с краю дороги по обочине, когда он решил повернуть налево и угодил под колёса тяжеловоза. По словам водителя грузовика, он не ожидал, что пожилой мужчина резко повернёт и потому не успел вовремя затормозить.
«В результате происшествия велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП, до прибытия бригады медиков»,
– сказали в пресс-группе.
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