В новый нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта

Алсу Тагирова © Вечерние ведомости

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Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по ситуации на рынке труда сообщила о том, что в новый национальный проект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта.Речь идет о проектах, направленных на трудоустройство выпускников, переобучение работающих, снижение травматизма на производстве, сокращение потерь от временной нетрудоспособности работников и вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. В его рамках будет разработан прогноз кадровых потребностей экономики на пятилетний период, а также предложены механизмы согласования этого прогноза с образовательными классификаторами.Нацпроект начнет действовать с 2025 года. По поручению президента, паспорт нацпроекта «Кадры» должен быть сформирован до 1 сентября текущего года.