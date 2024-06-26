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Грузовик стал ловушкой для своего водителя в селе Курьи
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудникам экстренных служб пришлось повозиться, чтобы извлечь человека из кабины грузовика, который опрокинулся несколько часов назад в свердловском селе Курьи Сухоложского городского округа.
О происшествии сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. По обнародованной информации, опрокидывание грузового автомобиля марки «Скания» произошло на 34 километре автодороги «Камышлов-Сухой Лог», на территории села Курья. По какой причине грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет, пока неизвестно. Это будет установлено в ходе инициированной Госавтоинспекцией проверки.
Водитель после ДТП не смог самостоятельно покинуть кабину грузовика — его накрепко зажало металлической конструкцией. Помощь ему оказывают, как сотрудники ГИБДД, так и прибывшие на место происшествия медики.
Известно, что в кузове грузовика на момент происшествия находился груз — скальный грунт (или попросту камни для строительных целей). О личности водителя и о его состоянии здоровья пока не сообщается.
О происшествии сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. По обнародованной информации, опрокидывание грузового автомобиля марки «Скания» произошло на 34 километре автодороги «Камышлов-Сухой Лог», на территории села Курья. По какой причине грузовик съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет, пока неизвестно. Это будет установлено в ходе инициированной Госавтоинспекцией проверки.
Водитель после ДТП не смог самостоятельно покинуть кабину грузовика — его накрепко зажало металлической конструкцией. Помощь ему оказывают, как сотрудники ГИБДД, так и прибывшие на место происшествия медики.
Известно, что в кузове грузовика на момент происшествия находился груз — скальный грунт (или попросту камни для строительных целей). О личности водителя и о его состоянии здоровья пока не сообщается.
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