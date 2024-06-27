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Валерий Сухих: Пермяки продолжают открывать неизведанные уголки Пермского края

15.28 Пятница, 28 июня 2024
zsperm.ru
В Прикамье стартовали съемки фильмов о туристических местах.

Первые съемки цикла фильмов «Путешествие через край» прошли в селе Барда. В эти выходные съемочная группа отправится в город Чердынь и поселок Сарс Октябрьского округа. В основе сюжетов – авторские маршруты победителей проекта краевого парламента «Путешествие по Пермскому краю».

Так, авторская экскурсия по селу Барда рассказывает о национальных особенностях, традициях и культуре местных жителей. Одним из мероприятий, которые посетила съемочная группа, стал Всероссийский сельский Сабантуй.

В ближайшие выходные съемки пройдут в городе Чердынь и поселке Сарс Октябрьского округа. Туристический маршрут по Чердыни построен на сказках местной писательницы Светланы Володиной. Вместе со съемочной группой воспитанники местного детского сада посетят Чердынские холмы, колокольню Воскресенского собора, Чердынский краеведческий музей им. А.И. Пушкина и др.

Маршрут в поселке Сарс рассказывает о становлении населенного пункта, местных улицах и уникальных жителях округа. Его разработали ученицы Сарсинской школы.

В этом году также выйдут фильмы о р.п. Промысла Горнозаводского округа, Чернушинском, Уинском и Коми-Пермяцком округах. Сюжеты основаны на туристических маршрутах победителей регионального конкурса «Путешествие по Пермскому краю». Он проводится с 2017 года по инициативе председателя Законодательного собрания Валерия Сухих. За эти годы участниками конкурса стали более 1500 детей, родителей и педагогов из всех территорий региона.

Как ранее отмечал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, участники конкурса продолжают удивлять, открывать новые и интересные уголки Пермского края. «В каждой конкурсной работе виден основательный подход – чувствуется личная вовлеченность участников в разработку маршрута и их привязанность к месту, о котором они рассказывают. Все маршруты очень интересные, и каждый из них может стать основой для туристического бренда территории», – подчеркнул спикер.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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