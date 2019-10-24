В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга снесут еще несколько объектов незаконной торговли

20:51 | 24.10.2019

Администрация Орджоникидзевского района и УФССП РФ по Свердловской области заявили, что сообща им предстоит ликвидировать более 100 незаконных нестационарных объектов. Сегодня Орджоникидзевский район является лидером по количеству исполнительных производств, связанных со сносом незаконных НТО – свыше 100. Во многом это результат скоординированной работы судебных приставов и сотрудников Администрации. Борьба с незаконным занятием муниципальных земельных участков нерадивыми бизнесменами является одним из важных направлений в деятельности префектуры.



Отметим, что закон дает возможность должникам избежать больших потерь, добровольно убрав незаконный коммерческий объект. На это дается установленное законом время, но в большинстве случаев предупреждение не действует.



«Судебный пристав-исполнитель уведомляет должника о возбуждении исполнительного производства, должнику предоставляется 5 дней для добровольного исполнения решения суда. Если в установленные сроки для добровольного исполнения должник не исполняет решение суда, судебный пристав направляет требование о сносе (выносе) незаконного объекта и освобождении земельного участка районной администрации в соответствии с решением суда, с последующим взысканием расходов с должника», – рассказала начальник пресс-службы УФССП РФ по Свердловской области Юлия Пьянкова.



После этого вопросом занимаются юридические службы райадминистраций: специалисты готовят соответствующие документы, после начинается процесс сноса.



«Раньше было проще бороться с этим явлением. Достаточно было зафиксировать нарушение, составить документы и вынести его, а после обращаться в суд за возмещением издержек. Сейчас существенно изменился алгоритм работы: теперь любой снос производится только по решению суда. Разумеется, без поддержки судебных приставов эта работа невыполнима», заявил глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.



Согласно установленной процедуре, объявляется тендер, определяется победитель, заключается контракт, и только после этого начинается сам процесс демонтажа. Каждый этап – это существенный временной интервал. Но исключить хоть одну ступень алгоритма невозможно.



По состоянию на конец октября 2019 года, Администрацией района и отделом судебных приставов Орджоникидзевского района демонтированы и вывезены с территории 8 крупных объектов нелегального бизнеса. Подобная участь ждет еще нескольких игроков теневого рынка до конца 2019 года.



На 2020 год также составлен совместный план-график работ по сносу и выносу незаконных объектов и освобождению муниципальных земельных участков.



«Борьба с незаконными НТО – один из приоритетов нашей совместной работы. Могу сказать одно – ни на какие поблажки никто из нелегалов рассчитывать не может. Ведется большая совместная работа и конструктивное взаимодействие с судебными приставами Орджоникидзевского района в важном для района деле по освобождению муниципальных земельных участков от незаконных построек», добавил Роман Кравченко.

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