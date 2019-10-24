На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке

В Екатеринбурге закончена укладка асфальта на одной из главных транспортных артерий города – перекрестке на Фронтовых бригад – Старых Большевиков. Как сообщил на своей странице в Фейсбук глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко, подрядчик заверил, что завтра утром, 25 октября, полноценное автомобильное движение будет открыто.«Единственный момент – благоустройство (бордюрные камни, ограждения, газоны) будут доделывать без ограничения движения. Надеюсь, эта эпопея с реконструкцией завершена», – отметил Роман Кравченко.Напомним, что с 16 сентября на перекрестке велись работы по демонтажу пешеходного перехода. Изначально работы планировалось завершить до 15 октября, но рабочие выбились из графика. На время проведения работ автомобильное движение было закрыто, вследствие чего образовывались километровые заторы.