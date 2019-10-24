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19:47 | 24.10.2019

На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке

В Екатеринбурге закончена укладка асфальта на одной из главных транспортных артерий города – перекрестке на Фронтовых бригад – Старых Большевиков. Как сообщил на своей странице в Фейсбук глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко, подрядчик заверил, что завтра утром, 25 октября, полноценное автомобильное движение будет открыто.

На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке

На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке


«Единственный момент – благоустройство (бордюрные камни, ограждения, газоны) будут доделывать без ограничения движения. Надеюсь, эта эпопея с реконструкцией завершена», – отметил Роман Кравченко.

На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке

На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке


Напомним, что с 16 сентября на перекрестке велись работы по демонтажу пешеходного перехода. Изначально работы планировалось завершить до 15 октября, но рабочие выбились из графика. На время проведения работ автомобильное движение было закрыто, вследствие чего образовывались километровые заторы.

На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке

На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке


Фото: Фейсбук Роман Кравченко

© «Вечерние ведомости»

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