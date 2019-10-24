На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке

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«Единственный момент – благоустройство (бордюрные камни, ограждения, газоны) будут доделывать без ограничения движения. Надеюсь, эта эпопея с реконструкцией завершена», – отметил Роман Кравченко.
Напомним, что с 16 сентября на перекрестке велись работы по демонтажу пешеходного перехода. Изначально работы планировалось завершить до 15 октября, но рабочие выбились из графика. На время проведения работ автомобильное движение было закрыто, вследствие чего образовывались километровые заторы.
Фото: Фейсбук Роман Кравченко
© «Вечерние ведомости»
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