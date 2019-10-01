В Краснотурьинске задержали уральца, обокравшего несколько садовых домиков

16:49 | 24.10.2019

Фото: iz.ru

Полицейские Краснотурьинска задержали 45-летнего свердловчанина, совершавшего кражи из дачных домиков. Как рассказали в МО МВД «Краснотурьинский», мужчина воровал продукты питания, бытовую технику, одежду и алкоголь.



Жители коллективных садовых товариществ жаловались на кражи в конце августа – начале сентября. На местах происшествия следователи проводили оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность преступника. Так, они изъяли следы обуви и отпечатки злоумышленника.



Позже, когда оперативники задержали мужичину, выяснилось, что у него уже есть несколько судимостей за имущественные преступления. Последний раз из места лишения свободы он освободился в августе и тут же принялся за старое. Совершая кражи, он решил таким образом достать себе денег на алкоголь.



В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»