УГМК-ОЦМ подарила Свердловской музкомедии бирки из меди, убивающей вирусы

В преддверии открытия нового сезона (2019-2020) УГМК-ОЦМ подарила Свердловскому академическому театру музыкальной комедии номерки для гардероба из антибактериального сплава на основе меди Его использование — это доказанный метод профилактики распространения инфекционных заболеваний.Сплавы с содержанием меди более чем на 60% эффективны по сравнению с остальными в борьбе с большинством известных патогенных микроорганизмов. По своим антимикробным свойствам медь превосходит даже серебро. При попадании на медную поверхность 99,9% всех бактерий погибают в течение первых двух часов. Новые номерки для гардероба из обеззараживающего материала в Свердловской музкомедии — более гигиеничны и безопасны для здоровья посетителей, особенно в период массовых вспышек ОРВИ и гриппа.На сегодняшний день УГМК-ОЦМ проводит работу по популяризации противомикробных свойств меди и применения ее в общественных местах. Данный метод профилактики активно используется в Европе, США и в некоторых странах Азии, но пока не распространен в России.Специалисты рекомендуют использовать медные сплавы для систем кондиционирования и водоотведения, для омеднения поверхностей, поручней в транспорте, перил, дверных ручек, клавиатур банкоматов и прочих мест повседневного общего пользования. Доказан эффект использования меди при производстве медицинского оборудования и инструментов с целью снижения риска заражения больничными инфекциями.