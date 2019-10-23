В Нижнем Тагиле выберут лучшее новогоднее оформление

17:19 | 23.10.2019

Фото: v-tagile.ru

В Нижнем Тагиле с целью создания общего городского праздничного облика объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление. Победители и призёры получат специальные дипломы муниципалитета.



Всего будет пять номинаций – «В гостях у новогодней сказки» (соревнование между торговыми комплексами и центрами), «Ярмарка новогодних услуг» (между предприятиями бытового обслуживания), «Новогодний сюрприз» (между предприятиями общественного питания), «Необыкновенное чудо» (между магазинами торговли) и «Волшебный огонёк» (между нестационарными торговыми объектами).



Конкурс стартует 23 декабря и пройдёт в три этапа. Заявки будут приниматься до 20 декабря, первым этапом станет их рассмотрение. Затем будет организован объезд предприятий, и после этого, 14 января 2020 года, конкурсная комиссия подведёт итоги.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»