Новости дня
17:19 | 23.10.2019
Фото: v-tagile.ru
В Нижнем Тагиле выберут лучшее новогоднее оформление
Всего будет пять номинаций – «В гостях у новогодней сказки» (соревнование между торговыми комплексами и центрами), «Ярмарка новогодних услуг» (между предприятиями бытового обслуживания), «Новогодний сюрприз» (между предприятиями общественного питания), «Необыкновенное чудо» (между магазинами торговли) и «Волшебный огонёк» (между нестационарными торговыми объектами).
Конкурс стартует 23 декабря и пройдёт в три этапа. Заявки будут приниматься до 20 декабря, первым этапом станет их рассмотрение. Затем будет организован объезд предприятий, и после этого, 14 января 2020 года, конкурсная комиссия подведёт итоги.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
23.10.2019
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