Замруководителя свердловского СКР проведет прием граждан на западе региона

16:45 | 23.10.2019

В пятницу, 25 октября, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области полковник юстиции Алексей Колбасин проведёт выездной личный приём граждан на западе региона. В 10:00 начнется прием в Нижнесергинском межрайонном следственном отделе, в 12:00 в следственном отделе по городу Красноуфимск.



В ходе личного приёма граждане могут обращаться по вопросам проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел о преступлениях, относящихся к подследственности органов Следственного комитета РФ. Также принимаются обращения по вопросу трудоустройства в органы СК России.

Гражданам, желающим обратиться на личный приём, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность; заявление, в котором изложено существо вопроса, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения.



Приём будет проводиться в Нижнесергинском межрайонном следственном отделе областного СКР с 10.00 часов по адресу: г. Нижние Серги, ул. Розы Люксембург, 81. В следственном отделе по г. Красноуфимск приём будет проводиться с 12.00 часов по адресу: г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, 12.



Для записи на личный приём к заместителю руководителя следственного управления области необходимо предварительно позвонить по телефонам: 8(343)297-71-69, 8(3439)62-89-33.

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