В Екатеринбурге начали готовиться к празднованию Нового года

Одной из главных точек по празднованию Нового года в Орджоникидзевском районе станет площадь перед ЦК «Эльмаш». Такое решение было озвучено в ходе рабочей встречи председателя Екатеринбургской городской Думы Игоря Володина, депутатов Любови Борковой, Владимира Стругова и главы Орджоникидзевского района Романом Кравченко, которая состоялась 22 октября.Где появится городок на Уралмаше – еще вопрос открытый.Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской гордумы, кроме вопроса подготовки Орджоникидзевского района к празднованию Нового Года руководство района и депутаты обсудили ряд важных вопросов.В частности, темой для дискуссии стала ситуация с переносом открытия ключевого перекрестка Эльмаша – улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков. Напомним, сроки открытия перекрестка сместились из-за необходимости ремонта систем водоотведения, которая была выявлена в процессе запланированного ремонта. И депутаты, и руководство администрации пришли к единому мнению, что ремонт ливневки было целесообразно сделать сразу, чтобы в следующем году вновь не закрывать важный транспортный узел.«Разобрали проблемы, с которыми столкнулся район, договорились о мерах по исправлению этих недочетов в будущем году, обсудили подготовку района к Новому Году. Нужно, чтобы жители района в сам праздник и каникулы могли всей семьей замечательно проводить время здесь», – рассказал Роман Кравченко.