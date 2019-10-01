Прожиточный минимум могут понизить в Свердловской области

13:05 | 23.10.2019

Минэкономразвития Свердловской области произвело перерасчёт величины прожиточного минимума. На человека он может составить 10 811 рублей (это на 208 рублей меньше, чем в настоящее время).



Стоит отметить, что поправки пока не были утверждены правительством области. По некоторым данным, снижение прожиточного уровня в третьем квартале связанно с сезонным паданием цен на продукты.



Отметим, под прожиточным минимумом в России подразумевается минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»