Новости дня
13:05 | 23.10.2019
Прожиточный минимум могут понизить в Свердловской области
Стоит отметить, что поправки пока не были утверждены правительством области. По некоторым данным, снижение прожиточного уровня в третьем квартале связанно с сезонным паданием цен на продукты.
Отметим, под прожиточным минимумом в России подразумевается минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:34 | 23.10.2019
В Екатеринбурге состоится бесплатный онкосубботник
16:10 | 23.10.2019
На Среднем Урале полиция пошла на поводу у коллекторов
15:52 | 23.10.2019
Карабаш сделают комфортнее городов-миллионников
15:38 | 23.10.2019
В Екатеринбурге начали готовиться к празднованию Нового года
15:11 | 23.10.2019
Минприроды выиграл иск у АО «Аргус СФК» почти на 11 миллионов рублей
14:51 | 23.10.2019
Новый жилищный комплекс в Карабаше достроят к концу 2020 года
14:40 | 23.10.2019
В Карпинске стартует судебный процесс над водителем, погубившим туристов с Конжаковского камня
14:22 | 23.10.2019
Подведены итоги запроса предложений на отбор управляющей компании гостиничного комплекса в Перми
14:17 | 23.10.2019
Для 12 тысяч прикамцев с заболеваниями системы кровообращения закупят лекарство на 26,7 млн рублей
14:11 | 23.10.2019
В Перми открываются городские универсальные ярмарки
14:08 | 23.10.2019
Один из главных перекрёстков на Эльмаше в Екатеринбурге ещё не открыт, но машины по нему уже едут
13:56 | 23.10.2019
Пермские школьники представят свои изобретения на выставке в Индонезии
13:51 | 23.10.2019
РМК оплатит рекультивацию бесхозного хвостохранилища под Карабашом
13:44 | 23.10.2019
В ЦПКиО Екатеринбурга отпразднуют Хэллоуин
13:33 | 23.10.2019
Эвакуировали 17 человек и спасли ребёнка: в Каменске-Уральском произошёл пожар в жилом доме
13:05 | 23.10.2019
Прожиточный минимум могут понизить в Свердловской области
12:50 | 23.10.2019
Производительность карабашского завода возрастет на треть
12:47 | 23.10.2019
В Первоуральске судят бывшего банкира, обвиняемого в мошенничестве
12:26 | 23.10.2019
На Уралмаше сносят незаконное кафе, демонтажу которого противодействовали приставы
12:14 | 23.10.2019
Бюджет Перми на текущий год увеличен на 936 миллионов рублей
12:06 | 23.10.2019
Сотрудники ГИБДД разыскали мужчину, который насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге
12:03 | 23.10.2019
Прокуратурой и администрацией Екатеринбурга организован приём горожан по вопросам обращения с коммунальными отходами
12:03 | 23.10.2019
На пленарном заседании депутаты оценили исполнение рекомендаций Пермской городской Думы
11:26 | 23.10.2019
Главной темой пленарного заседания Пермской городской Думы стала транспортная реформа
11:17 | 23.10.2019
На Гайве возобновлена подача воды
11:15 | 23.10.2019
В Екатеринбурге с места ДТП госпитализировали ребенка в состоянии комы
11:14 | 23.10.2019
Число резидентов «Сколково» из Прикамья увеличилось до 14
10:55 | 23.10.2019
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трёх машин
10:28 | 23.10.2019
Возле Главпочтамта в Екатеринбурге вновь появится водный фонтан
09:59 | 23.10.2019
«Уралкалий» подтвердил успешное размещение еврооблигаций
09:51 | 23.10.2019
В ресторане Екатеринбурга ребёнок чуть не лишился глаза
09:35 | 23.10.2019
От сильного удара автомобиль перевернулся: в Берёзовском произошло ДТП
09:23 | 23.10.2019
В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга вырубят часть деревьев