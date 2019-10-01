В Екатеринбурге квартального признали виновным в смерти ребёнка, который упал в открытый люк

17:59 | 22.10.2019

В Екатеринбурге 60-летнего квартального инспектора Николая Нырковского признали виновным в смерти 10-летнего мальчика, который в апреле 2018 года упал в открытый колодец и погиб в воде от переохлаждения. В соответствии с санкцией части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») квартального приговорили к двум годам ограничения свободы.



Как выяснил суд, 19 апреля 2018 года квартальный провёл рейд в поселке Садовом. В результате обхода было обнаружено 15 открытых люков, некоторые из них находились в непосредственной близости от жилых домов и детских площадок. Нырковский составил документ, в котором перечислил все нарушения и отметил адреса, где находятся открытые люки, однако никаких мер не предпринял.



Приговор в законную силу еще не вступил, а значит Николай Нырковский может обжаловать его.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»