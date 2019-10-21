В Свердловской области вновь завоют сирены

14:16 | 22.10.2019

В Свердловской области и Екатеринбурге вновь завоют сирены. Ежегодная проверка системы оповещения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций пройдёт в регионе 23 октября.



Электросирены во всех городах Среднего Урала включат в 11:30. В пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, попросили жителей сохранять спокойствие, не прерывать занятий и работ, а также с пониманием отнестись к технической проверке.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»