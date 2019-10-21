Новые детские садики появятся в Екатеринбурге в двух районах

В Екатеринбурге на Эльмаше появится трёхэтажный детский сад на 275 мест. Здание под него было спроектировано еще в 2016 году, однако поиск подрядчика для строительства начался лишь сейчас.На строительство садика на улице Фрезеровщиков рядом со школой № 167 выделяется 259 миллионов рублей. Кроме того, планируется строительство трёхэтажного детского сада на 250 мест в микрорайоне Светлом. На это выделят чуть больше 241 миллиона рублей.Все работы на двух участках должны сдать не позднее 15 декабря 2020 года.