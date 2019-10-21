Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

12:48 | 22.10.2019

Свердловская область опережает прошлогодние показатели по вводу жилья

За девять месяцев 2019 года в Свердловской области завершено строительство 1,19 миллиона квадратных метров жилья (из них в Екатеринбурге 40%), что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в сентябре на Среднем Урале сдана 171 тысяча квадратных метров, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Так, в сентябре в Екатеринбурге введен в эксплуатацию пятнадцатиэтажный 7-квартирный дом со спортивно-оздоровительным комплексом на первых этажах на улице Родонитовой. На улице Яскина (микрорайон Компрессорный) сдан двухсекционный дом на 122 квартиры. В центре Екатеринбурга на улице Горького готов к заселению жилой комплекс на 233 квартиры.

На улице Данилы Зверева введен в эксплуатацию четырехсекционный жилой дом на 435 квартир. Сданы также трехсекционный пятнадцатиэтажный дом на улице Крауля на 231 квартиру и одна секция дома на улице Блюхера на 207 квартир.

Второе место по объему введенного жилья за три квартала в Свердловской области занимает Сысертский городской округ. Здесь ведется активное индивидуальное строительство. За девять месяцев нынешнего года построено 89,7 тысячи квадратных метров. На третье место по темпам строительства вышел Березовский. Здесь введено 48,28 тысячи квадратных метров. Почти столько же введено жилья в Верхней Пышме - 48,26 тысячи «квадратов». На пятом месте по вводу жилья находится Белоярский городской округ - 46,3 тысячи квадратных метра.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:41 | 22.10.2019
Программа повышения конкурентоспособности позволит увеличить экспорт Прикамья на 93 млрд рублей

15:27 | 22.10.2019
Полпредство предложило подходы по мониторингу нацпроектов для автоматизированного контроля их исполнения

15:24 | 22.10.2019
Ремонт всех тротуаров на центральных улицах Екатеринбурга завершится к декабрю

15:04 | 22.10.2019
В Екатеринбурге состоится протестная акция «Марш бесов»

15:00 | 22.10.2019
Пермский музей электротранспорта примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев»

14:52 | 22.10.2019
Международный форум «Цифровизация в горной промышленности Индустрия 4,0» пройдёт в Техническом университете УГМК

14:16 | 22.10.2019
В Свердловской области вновь завоют сирены

13:58 | 22.10.2019
В Екатеринбурге полыхала иномарка

13:32 | 22.10.2019
На Урале автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Пострадал ребёнок

13:11 | 22.10.2019
Новые детские садики появятся в Екатеринбурге в двух районах

12:48 | 22.10.2019
Свердловская область опережает прошлогодние показатели по вводу жилья

12:47 | 22.10.2019
Депутаты Екатеринбурга не поддержали идею мэрии увеличить налоги для екатеринбуржцев

12:30 | 22.10.2019
На Среднем Урале идет падение уровня заболеваемостью ОРВИ

12:23 | 22.10.2019
Пермские МФЦ начали прием заявок от сельхозпроизводителей на получение субсидий

12:17 | 22.10.2019
В школах Прикамья стартовали уроки на тему обращения с мусором

11:59 | 22.10.2019
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Прикамье снизился на 10%

11:58 | 22.10.2019
Житель Екатеринбурга подозревается в убийстве и в покушении на убийство

11:44 | 22.10.2019
В Прикамье на конкурс патриотических проектов к 75-летию Победы поступило 140 заявок

11:40 | 22.10.2019
На Пермском инженерно-промышленном форуме Пермский край заключил соглашения на 35 млрд рублей

11:39 | 22.10.2019
На Урале пропал молодой человек

11:17 | 22.10.2019
В Екатеринбурге женщина за рулём иномарки сбила бабашку с внуком

10:58 | 22.10.2019
Судебные приставы арестовали кроссовер у екатеринбурженки, не оплатившей кредит

10:31 | 22.10.2019
В Екатеринбурге насмерть сбили человека

10:08 | 22.10.2019
Свердловчанин предстанет перед судом за продажу алкогольного фальсификата

09:46 | 22.10.2019
В Екатеринбурге пропала бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи

09:24 | 22.10.2019
Эвакуировали десятки человек: в цехе в Верхней Пышме разлилась жидкая медь

09:10 | 22.10.2019
Уральский «Автомобилист» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» 1:6

21.10.2019

20:54 | 21.10.2019
В Свердловской области на трассе из-за перевернувшейся цистерны с газом закрыли движение

20:40 | 21.10.2019
В Березовском будут судить свердловчанок, обвиняемых в обороте наркотиков

19:44 | 21.10.2019
Свердловчане примут участие в международной акции «Географический диктант»

19:14 | 21.10.2019
В Свердловской области в ДТП на парковке пострадал ребенок

18:55 | 21.10.2019
В МЧС свердловчан попросили быть предельно осторожными в связи с непростыми погодными условиями

18:54 | 21.10.2019
Пермякам напоминают об ограничении движения транспорта по Героев Хасана

18:44 | 21.10.2019
Серия забегов «Беги по краю» в Прикамье продолжится в 2020 году

18:36 | 21.10.2019
В Свердловской области увеличилась заболеваемость пневмонией

18:18 | 21.10.2019
Отметил день рождения: екатеринбуржцу вынесли приговор за изнасилование





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 