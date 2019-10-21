Новости дня
12:48 | 22.10.2019
Свердловская область опережает прошлогодние показатели по вводу жилья
Так, в сентябре в Екатеринбурге введен в эксплуатацию пятнадцатиэтажный 7-квартирный дом со спортивно-оздоровительным комплексом на первых этажах на улице Родонитовой. На улице Яскина (микрорайон Компрессорный) сдан двухсекционный дом на 122 квартиры. В центре Екатеринбурга на улице Горького готов к заселению жилой комплекс на 233 квартиры.
На улице Данилы Зверева введен в эксплуатацию четырехсекционный жилой дом на 435 квартир. Сданы также трехсекционный пятнадцатиэтажный дом на улице Крауля на 231 квартиру и одна секция дома на улице Блюхера на 207 квартир.
Второе место по объему введенного жилья за три квартала в Свердловской области занимает Сысертский городской округ. Здесь ведется активное индивидуальное строительство. За девять месяцев нынешнего года построено 89,7 тысячи квадратных метров. На третье место по темпам строительства вышел Березовский. Здесь введено 48,28 тысячи квадратных метров. Почти столько же введено жилья в Верхней Пышме - 48,26 тысячи «квадратов». На пятом месте по вводу жилья находится Белоярский городской округ - 46,3 тысячи квадратных метра.
© «Вечерние ведомости»
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