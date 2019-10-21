Житель Екатеринбурга подозревается в убийстве и в покушении на убийство

11:58 | 22.10.2019

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге 49-летний местный житель подозревается в убийстве и в покушении на убийство.



По версии следствия, в ночь на 22 октября на улице Зенитчиков подозреваемый на почве возникшего конфликта совершил убийство мужчины 1971 года рождение. Кроме того, он причинил ножевые ранения своей супруге. Пострадавшую доставили в больницу. В настоящее время врачи оказывают ей всю необходимую помощь.



Подозреваемого задержали на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»