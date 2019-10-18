В МЧС свердловчан попросили быть предельно осторожными в связи с непростыми погодными условиями

18:55 | 21.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС России по Свердловской области уральцев попросили быть осторожными и внимательными в связи с непогодой. По информации синоптиков завтра в регионе ожидается мокрый снег с дождем, порывы ветра до 20 м/с, а также сохранится гололедица.



Из-за непростых климатических условий возможно налипание мокрого снега на провода, что может стать причиной нарушения энергоснабжения, а также увеличение количества ДТП. Автомобилистам следует соблюдать ПДД и учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а пешеходам помнить о скользких дорогах и соблюдать аккуратность.



В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно обращаться в МЧС по номеру «101».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»