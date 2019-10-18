Ночью в Екатеринбурге эвакуировали жителей 16-этажки из-за пожара

10:42 | 21.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице минувшей ночью из-за загоревшейся мусорокамеры в 16-этажном доме эвакуировали 20 человек, об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.



Сообщение о пожаре в жилом доме на Тбилисском бульваре поступило на пульт диспетчера в 03:21.



На место выезжали 14 спасателей на 4 пожарных машинах. В 03:37 сотрудники МЧС потушили пламя, а в 04:15 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»