Ночью под Екатеринбургом произошло ДТП, участник которого не имел водительских прав

09:30 | 19.10.2019

Фото: Е1

В Новоберезовском ночью автомобиль «ВАЗ-2106» вылетел на встречку и столкнулся с «Volkswagen Polo» Как выяснили полицейские, водитель отечественной машины права на управление транспортом не имел.



В результате аварии пострадали оба водителя: один из них получил ушиб грудной клетки, а у другого врачи диагностировали перелом коленной чашечки.



Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные обстоятельства случившегося.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»