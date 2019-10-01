Жителя Кушвы осудят за незаконную рубку леса

17:38 | 18.10.2019

В Нижнем Тагиле будут судить жителя Кушвы за незаконную рубку леса. В январе 2017 года он спилил более 252 кубометров деревьев, нанеся лесному фонду России ущерб на сумму больше 3,6 миллионов рублей.



Как рассказали в пресс-службе Нижнетагильской природоохранной прокуратуры, в ходе предварительного следствия удалось наложить арест на имущество обвиняемого – жилой дом, земельный участок 14 автомобилей – на сумму около 3,3 миллионов рублей.



На местного жителя возбудили уголовное дело, которое направили для дальнейшего рассмотрения в Кушвинский городской суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»