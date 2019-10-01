Общественная палата подключится к мониторингу программы Куйвашева «Пятилетка развития»

17:05 | 18.10.2019

Общественная палата Свердловской области подключится к работе по контролю и мониторингу за выполнения майских указов президента и программы Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». Об этом заявил председатель ОП Александр Левин, комментируя статью главы региона «Не бояться мечтать. Вчера - мечта, сегодня - цель, завтра - реальность»



«Из статьи я бы для себя выделил раздел, посвященный «Пятилетке развития». Это, естественно, серьезный программный документ, от выполнения которого зависит, убеждён, жизнь каждого жителя нашей области», – отметил Александр Левин.



Он сообщил, что сейчас под эгидой Заксобрания собрана экспертная группа для независимого мониторинга программы «Пятилетка развития». При этом, сказал Александр Левин, члены Общественной палаты также могут подключиться к этой работе.



«Без широкого вовлечения общественности решить задачи, поставленные «Пятилеткой развития» – будет далеко не просто, – отметил председатель ОП. Он сообщил, что на декабрь на заседании правительства запланировано рассмотрение предварительных итогов «Пятилетки развития». – Причём, похоже, разговор там будет конкретным, честным, критичным и объективным».

Андрей Давыдов © «Вечерние ведомости»