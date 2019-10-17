В Екатеринбурге изменилась схема движения транспорта

В Екатеринбурге изменилась схема организации дорожного движения на перекрестке улиц Серафимы Дерябиной – Бардина – Зоологическая. По словам специалистов МБУ «ЦОД» изменения позволит увеличить пропускную способность перекрестка, а также уменьшить время задержки общественного транспорта.На обозначенном участке уже установили дорожные знаки «Направления движения по полосам», которые запрещают поворачивать налево с улицы Зоологическая на Серафимы Дерябиной. Для транспортного потока, двигающегося с Зоологической в направлении Шаумяна, предусмотрен разворот у регулируемого пешеходного перехода у ГКБ №6 на улице Серафимы Дерябиной.Специалисты Центра организации движения призывают водителей обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.