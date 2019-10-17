В Екатеринбурге на борьбу со снегом направили 505 коммунальщиков

12:44 | 18.10.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге для уборки города после снегопада задействовали 161 единицу спецтехники и 505 дорожных рабочих. Об этом сообщает администрация города.



На улицы уральской столицы направили тракторы, самосвалы, фронтальные погрузчики, вакуумные дорожные и тротуарные машины. По словам чиновников, в Верх-Исетском районе очисткой улиц в течение дня будут заниматься 80 коммунальщиков и 16 единиц спецтехники, в Железнодорожном – 30 и 15, соответственно, в Ленинском – 66 и 17, в Кировском – 57 и 26, в Орджоникидзевском – 106 и 31, в Чкаловском – 48 и 24, а в Октябрьском – 66 и 21.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»