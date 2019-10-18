Екатеринбург не успели благоустроить до выпадания снега

В Екатеринбурге идёт борьба с последствиями вчерашнего снегопада. Сегодня утром снег начал таять, а на дороге и тротуарах образовались большие лужи.В столице Урала ещё не закончены работы по благоустройству тротуаров. Жители города обращают внимание на горки гранитной плитки, которые оказались припорошены снегом.Отметим, что похожие погодные условия сохранятся и в ближайшие дни. Сегодня и завтра в Екатеринбурге снова ожидается мокрый снег. А ночью температура опустится до -6...-8 °С.Глава Екатеринбурга Александр Высокинский уже признавал проблемы с ходом благоустройства города. Он объяснял это тем, что в этом году объем работ значительно превышает прошлогодний.