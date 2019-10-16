Десятки миллионов потратят на ремонт дороги под Екатеринбургом

11:52 | 17.10.2019

На ремонт дорог под Екатеринбургом из областного бюджета выделят 43 миллиона 858 тысяч рублей. Все работы завершатся к 20 августа следующего года.



ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» ищет подрядчика для выполнения работ. Исполнителя выберут 29 октября. Он должен будет восстановить участок дороги на подъезде к посёлку Шабровскому протяжённостью 3,8 км, выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия заездных карманов на автобусных остановках, восстановить дорожную разметку, восстановить и прочистить водоотводные канавы.



Заявки принимаются до 25 октября.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»