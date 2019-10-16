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11:52 | 17.10.2019
Десятки миллионов потратят на ремонт дороги под Екатеринбургом
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» ищет подрядчика для выполнения работ. Исполнителя выберут 29 октября. Он должен будет восстановить участок дороги на подъезде к посёлку Шабровскому протяжённостью 3,8 км, выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия заездных карманов на автобусных остановках, восстановить дорожную разметку, восстановить и прочистить водоотводные канавы.
Заявки принимаются до 25 октября.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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