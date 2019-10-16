Лига чемпионов настольного тенниса возвращается в Балтым

Главный тренер команды УГМК Татьяна Кутергина.

Вице-чемпион прошлого розыгрыша главного клубного турнира Европы возвращается играть на домашнюю площадку. 18 октября в спортивном комплексе п. Балтым (ул. Первомайская, 50А) клуб настольного тенниса УГМК проведет матч второго раунда группового этапа Лиги чемпионов против датского «Роскилде». Начало в 19:00.Команда из Дании еще не играла в Свердловской области, однако, имена ее теннисистов хорошо знакомы поклонникам настольного тенниса. Среди них экс-игрок нашего клуба Майкл Мэйз — бронзовый призер Олимпийских игр, призер чемпионатов мира и Европы. Кроме него в «Роскильде» заявлен не менее известный спортсмен из Словении Боян Токич, а также датчанин Жай Юджай. Кстати, последнего буквально 2 октября победил игрок УГМК Александр Шибаев в квалификации открытого чемпионата Швеции — 4:3. Лидером же команды из Дании является английский теннисист Лиам Пичфорд. Сегодня он имеет постоянную прописку в первой 20-ке мирового рейтинга.Правда, звёздные имена не помогли датскому клубу в первом раунде Лиги европейских чемпионов: команда уступила австрийскому «Вальтер Велсу» — 2:3. УГМК же начал официальный сезон с более чем уверенной гостевой победы над чешской «Остравой» — 3:0.«Все спортсмены сегодня находятся в отличной форме. Сейчас они готовятся ко второму раунду. Александр Шибаев тренируется в Казани, Андрей Гачина и Джонатан Грот играли на открытом чемпионате Германии. Никто из них не жаловался на какие-либо недомогания, это значит, что все теннисисты здоровы и готовы к бою!» — рассказала главный тренер команды УГМК Татьяна Кутергина.