В Екатеринбурге родителям 5-летней девочки, страдающей редким заболеванием, пришлось добиваться обеспечения лекарствами через суд

18:20 | 16.10.2019

Фото: yugopolis.ru

В Екатеринбурге отцу ребенка-инвалида пришлось через суд добиваться обеспечения лекарственным препаратом бесплатно. Как рассказали в прокуратуре, 5-летняя девочка страдает редким заболеванием.



В суд отец девочки обратился еще в мае 2019 года, однако после решения суда девочку препаратом так и не обеспечили. Тогда в дело вмешалась прокуратура и обнаружила нарушение требований Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе связанные с нарушением сроков возбуждения исполнительного производства и принудительного исполнения судебного решения. Сотрудники прокуратуры потребовали немедленно устранить выявленные нарушения.



В результате Свердловский минздрав закупил лекарственный препарат и обеспечил им ребенка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»