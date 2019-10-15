В Екатеринбурге пройдет международный фестиваль, посвященный Дню повара

18:00 | 16.10.2019

Фото: culture.ru

В уральской столице завтра, 17 октября, состоится VIII Международный фестиваль Ural Professional Cooking Cup, посвященный дню повара. Праздник ежегодно отмечается 20 октября.



Как рассказали в администрации Екатеринбурга, мероприятие пройдет на базе Екатеринбургского торгово-экономического техникума. Тема фестиваля будет связана с годом театра в России – «Кулинарный театр вкуса».



В рамках мероприятия в техникуме будут проходить выставки, конкурсы, мастер-классы от эекспертов кулинарного мастерства ведущих международных сетей.



Участие в фестивале будут принимать студенты 24 образовательных организаций, обучающихся на специальностях, связанных с кулинарией. В уральскую столицу приедут гости из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Красноуральска, Красноуфимска, Талицы, Первоуральска, Ирбита, Лесного, Березовского, Сысерти, Артей, Ревды, Режа, Качканара, Кировграда, Верхней Пышмы, Среднеуральска, а также из городов Казахстана.



Стоит добавить, что в мероприятии также примут участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»