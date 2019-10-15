Отца, сына и экс-полицейского в Екатеринбурге осудили за угон автомобилей

11:56 | 16.10.2019

Фото: Николай Гынгазов

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор трём угонщикам автомобилей – Игорю и Александру Ушениным и Григорию Жеребцову.



Банду организовал екатеринбуржец Игорь Ушенин. В сентябре 2017 он приобрел код-граббер (устройство для перехвата радиокоманд от автомобильных сигнализаций) и предложил заняться угонами сыну Александру и мужу дочери Григорию Жеребцову, который в тот момент работал оперуполномоченным уголовного розыска.



Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, осенью 2017 года мужчины похитили четыре машины на общую сумму более 3,2 миллиона рублей. При попытке угнать пятую их задержали.



Игоря Ушенина отправили в исправительную колонию на 7 лет, Александра Ушенина – на 8 лет, Григория Жеребцова – на 6 лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»