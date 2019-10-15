Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

09:37 | 16.10.2019

Фото: Е1.RU

В Екатеринбурге стартовала «Неделя моды»

Накануне, 15 октября, в Екатеринбурге стартовала XI «Неделя моды». В течение шести дней, до 20 октября, горожане могут узнать самые свежие тренды и поделиться опытом работы в фешн-индустрии.

На открытии показали несколько совершенно разных коллекций: кафедра дизайна одежды УрГАХУ представила вечерние наряды в стиле «модерн», грузинский дизайнер Джордж Шагашвили привёз полную коллекцию (около 70 образов) ShowMeYourSmile.

Первыми на подиум вышли финалистки конкурса «Мисс Екатеринбург», которые представили зрителям обновленную коллекцию городской одежды от Ларисы Одинцовой. В коллекцию вошли авторские свитшоты, накидки, джемперы, футболки и платья. Впервые эти наряды были представлены в финале «Мисс Екатеринбург 2019». На Неделе моды уральские девушки представят обновленную коллекцию, включающую свежие городские образы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

09:51 | 16.10.2019
Не пугайтесь: в Екатеринбурге завоют сирены

09:37 | 16.10.2019
В Екатеринбурге стартовала «Неделя моды»

09:13 | 16.10.2019
В Екатеринбурге полыхали иномарки

15.10.2019

22:18 | 15.10.2019
В Литературном квартале Екатеринбурга спилили деревья

21:32 | 15.10.2019
Замминистра экономразвития РФ расскажет о новых подходах в реализации нацпроекта по производительности

21:10 | 15.10.2019
В Екатеринбурге увеличат количество особо охраняемых природных территорий

19:59 | 15.10.2019
Свердловская область поддержит туристический проект «Императорский маршрут»

19:39 | 15.10.2019
В МВД рассказали о задержании убийц Ксении Каторгиной. Названо имя второго подозреваемого

18:41 | 15.10.2019
Стало известно имя одного из подозреваемых в убийстве Ксении Каторгиной

18:37 | 15.10.2019
В Свердловской области семье ребенка, пострадавшего на детской площадке выплатят 20 тысяч рублей

18:17 | 15.10.2019
В Екатеринбурге стартовали Дни Эрмитажа

17:56 | 15.10.2019
В Екатеринбург на международное мероприятие ООН-Хабитат приедет более ста гостей

17:49 | 15.10.2019
Для пермяков перед «Теплым забегом» проведут бесплатные тренировки

17:35 | 15.10.2019
С декабря на СвЖД изменится график движения пассажирских поездов

17:33 | 15.10.2019
В Перми начнут ремонтировать поезда «Ласточка»

17:18 | 15.10.2019
Убийца Ксении Каторгиной показал, где спрятал тело

16:56 | 15.10.2019
В Екатеринбурге задержали девушку, торговавшую «мефедроном»

16:27 | 15.10.2019
В Екатеринбурге на Уралмаше образовалась пробка из трамваев

16:08 | 15.10.2019
На перекрестке Ленина – Толмачева в Екатеринбурге устанавливают пешеходный переход

15:55 | 15.10.2019
В Прикамье пройдет прямая линия по программе «Старшее поколение»

15:43 | 15.10.2019
«Т Плюс» и ФАС договорились о партнерстве

15:41 | 15.10.2019
Крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге стал «Мета-cупрематическим»

15:13 | 15.10.2019
В Екатеринбурге в пять раз повышается тариф за использование опор контактной сети

15:06 | 15.10.2019
В Кушве сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность игорного клуба

14:43 | 15.10.2019
В Екатеринбурге планируется создание нового музыкального фестиваля

14:17 | 15.10.2019
В Свердловской области планируется «Большой этнографический диктант»

13:56 | 15.10.2019
Конституционные права первого вице-мэра Екатеринбурга были нарушены

13:36 | 15.10.2019
В рамках нацпроекта в Перми отремонтирован выезд с микрорайона Парковый на шоссе Космонавтов

13:28 | 15.10.2019
По неофициальным данным, пропавшая екатеринбурженка найдена мертвой

12:59 | 15.10.2019
В Екатеринбурге продлили перекрытие движения на Эльмаше

12:43 | 15.10.2019
Департамент транспорта администрации Перми представил перевозчикам проект нового контракта

12:32 | 15.10.2019
Активистку штаба Навального в Екатеринбурге отпустили после допроса

12:11 | 15.10.2019
В Екатеринбурге число пунктов самовывоза посылок возрастёт до 197 точек

11:57 | 15.10.2019
Сто самых талантливых школьников Перми получили премию главы города «Золотой резерв»

11:49 | 15.10.2019
Фестиваль «П Р О С В Е Т» собрал более 20 тысяч зрителей в Перми и Кунгуре

11:42 | 15.10.2019
Музей Победы предложил юным художникам из Пермского края стать авторами новогодних открыток





Мы в соцсетях



Архив
«    Октябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 