В Екатеринбурге стартовала «Неделя моды»

09:37 | 16.10.2019

Фото: Е1.RU

Накануне, 15 октября, в Екатеринбурге стартовала XI «Неделя моды». В течение шести дней, до 20 октября, горожане могут узнать самые свежие тренды и поделиться опытом работы в фешн-индустрии.



На открытии показали несколько совершенно разных коллекций: кафедра дизайна одежды УрГАХУ представила вечерние наряды в стиле «модерн», грузинский дизайнер Джордж Шагашвили привёз полную коллекцию (около 70 образов) ShowMeYourSmile.



Первыми на подиум вышли финалистки конкурса «Мисс Екатеринбург», которые представили зрителям обновленную коллекцию городской одежды от Ларисы Одинцовой. В коллекцию вошли авторские свитшоты, накидки, джемперы, футболки и платья. Впервые эти наряды были представлены в финале «Мисс Екатеринбург 2019». На Неделе моды уральские девушки представят обновленную коллекцию, включающую свежие городские образы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»