В Екатеринбурге полыхали иномарки

09:13 | 16.10.2019

Минувшей ночью, около 2:30, в Екатеринбурге на улице Академика Сахарова полыхали Chevrolet Cruze и Škoda Octavia.



На месте происшествия работали девять человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Справиться с огнём спасатели смогли в течение двух минут. В результате произошедшего никто не пострадал, однако оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля Chevrolet Cruze и кузов у Škoda Octavia.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»