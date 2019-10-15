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09:13 | 16.10.2019
В Екатеринбурге полыхали иномарки
На месте происшествия работали девять человек личного состава и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Справиться с огнём спасатели смогли в течение двух минут. В результате произошедшего никто не пострадал, однако оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля Chevrolet Cruze и кузов у Škoda Octavia.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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