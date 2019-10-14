Крест на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге стал «Мета-cупрематическим»

15:41 | 15.10.2019

Фото: Стенограффия

Художник Покрас Лампас изменил название своей работы на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Теперь объект уличного искусства называется «Мета-cупрематический крест».



Напомним, что летом разгорелся скандал из-за «Супрематического креста» Покраса Лампаса. Сначала работу повредили коммунальные службы при попытке уложить асфальт. Потом начали возмущаться православные активисты, заявляя о том, что по кресту ходить нельзя. Организаторы фестиваля «Стенограффия» и художник нашли компромисс и при реставрации работы изобразили не крест, а три полосы со шрифтовым орнаментом на красном овале.



- Приставка «Мета-», которая используется по отношению к работам, созданным в последнем десятилетии, происходит от термина Платона «metaxis» и обозначает колебание между двумя противоположными понятиями при одновременности их использования. В понимании символики данной работы необходимо учитывать это определение, - объяснил у себя в Instagram художник.



Организаторы «Стенографии» рассказали, что обращение к эстетике метамодернизма в данном случае подтверждает важность «существования и уважения образа креста не только в качестве художественного образа, но и религиозного символа, так как это происходило на протяжении столетий существования данного образа в иконографии и оставило след в мировой культуре».



Отметим, что сразу после реставрации стрит-арта Покрас Лампас представил историю создания и трансформации своей работы в киноальманахе «33 Слова о дизайне».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»