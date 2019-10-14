ХК «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» в Казани

11:33 | 15.10.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» уступил казанскому «Ак Барсу» на выездном матче. Игра закончилась со счётом 3:1.



Единственную шайбу в составе уральского клуба забил Дэн Секстон. Это поражение стало третьим подряд для «шоферов». Сейчас «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции.



Следующая игра для свердловчан пройдет в Екатеринбурге 18 октября. «Автомобилист сыграет против «Авангарда».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»