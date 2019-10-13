Жертва налогов: у екатеринбурженки за долги арестовали Mercedes Benz

11:53 | 14.10.2019

Фото: пресс-служба УФССП РФ по Свердловской области

У жительницы столицы Урала из-за долга 280 тыс. рублей по налоговым платежам сотрудники Чкаловского районного отдела судебных приставов Екатеринбурга арестовали Mercedes Benz CLS350. Как пояснили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, долг женщина накопила как частное лицо.



Какие именно налоги не платила женщина, и за какой период она накопила такой долг, в пресс-службе не уточнили, сообщив, что в общей сложности за ней числятся два долга примерно по 140 тыс. рублей каждый.



У должницы были изъяты документы на право собственности автомобилем, сам Mercedes Benz CLS350 оставлен ей на хранение, говорится в сообщении ведомства. Известно также, что женщине принадлежит еще один дорогой автомобиль – Mercedes S350. На него ограничения наложены не были.



После ареста автомобиля женщина погасила больше половины суммы долга. Однако, часть долга остаётся непогашенной и если она не погасит её в срок, автомобиль будет оценён и передан на реализацию, добавили в свердловском управлении ФССП.

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