В Екатеринбурге открыли движение трамваев на Эльмаш

10:27 | 14.10.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Екатеринбурге сегодня утром открыли трамвайное движение по улицам Фронтовых Бригад и Старых Большевиков. Напомним, что перекрытие действовало почти месяц – с 16 сентября.



Очевидцы сообщают, что для автомобилей проезд закрыт, а для трамваев путь открыли. Транспорт идёт в двух направлениях.



Напомним, что движение было перекрыто из-за проводящихся работ по демонтажу подземного перехода.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»