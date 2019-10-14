Площадка Приборостроительного завода набирает большинство голосов в екатеринбургском опросе

09:14 | 14.10.2019

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Избирательная комиссия Екатеринбурга закончила подсчет результатов опроса по строительству храма Святой Екатерины в Чкаловском, Орджоникидзевском и Ленинском районах. По официальным данным, за участок бывшего Приборостроительного завода проголосовало 59% от общего количества принявших участие в судьбе собора.



Территорию за Макаровским мостом выбрало 37%, а ещё 3% бюллетеней признаны недействительными. Всего в городском опросе приняли участие 97 453 человека.



На итоговом брифинге мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что довольные и недовольные результатом опроса найдутся всегда. «Но в этом и заключается истинная демократия – меньшинство должно подчиняться воле большинства», – считает Высокинский.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»