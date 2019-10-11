Подсчет голосов о судьбе храма в Екатеринбурге начнется в полночь

21:09 | 13.10.2019

Фото: twitter.com

В полночь в Екатеринбурге начнется подсчет голосов участников опроса по строительству храма Святой Екатерины. Заполненные опросные листы с 51 участка доставят в 531-й кабинет администрации города.



По последним данным, в опросе приняли участие почти 97, 5 тысяч человек, что немногим меньше 10% от общего числа избирателей. В полночь также итоговый брифинг проведет мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.



Напомним, что горожанам предлагалось выбрать одну из двух предложенных площадок – здание бывшего Приборостроительного завода и участок за Макаровским мостом.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»