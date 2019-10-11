В Екатеринбурге избили блогершу за отказ в знакомстве

20:14 | 13.10.2019

Фото: соцсети

В воскресенье ночью в ночном клубе Екатеринбурга избили известную блогершу Екатерину Филатову. На девушку напали неизвестные, когда она отдыхала в заведении с друзьями.



По словам блогерши, с ней навязчиво пытался познакомиться мужчина, а после отказа вышел из себя. Началась потасовка, начало которой пострадавшая успела снять на телефон.



- В это время я лежала на полу, после того как меня испинали и дали по голове мужчины восточной национальности. Не знаю, как я смогла записать хотя бы это. Я никогда не думала, что это может произойти со мной и моими близкими, - поделилась Екатерина Филатова в своем аккаунте в Instagram.



Злоумышленники также избили ее молодого человека Михаила и подругу. Когда мужчины увидели, что Екатерина снимает происходящее на телефон, они еще больше разозлились и пытались забрать у нее гаджет, ударили ро лицу. Блогерша с друзьями получили травмы. По словам Екатерины, у нее разбиты коленки, две ссадины на лице, порваны штаны и ботильоны.



После драки Филатова пошла в полицию и написала заявление на виновников драки. В УМВД России по Екатеринбургу данный факт подтвердили.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»