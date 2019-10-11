Новости дня
20:14 | 13.10.2019
Фото: соцсети
В Екатеринбурге избили блогершу за отказ в знакомстве
По словам блогерши, с ней навязчиво пытался познакомиться мужчина, а после отказа вышел из себя. Началась потасовка, начало которой пострадавшая успела снять на телефон.
- В это время я лежала на полу, после того как меня испинали и дали по голове мужчины восточной национальности. Не знаю, как я смогла записать хотя бы это. Я никогда не думала, что это может произойти со мной и моими близкими, - поделилась Екатерина Филатова в своем аккаунте в Instagram.
Злоумышленники также избили ее молодого человека Михаила и подругу. Когда мужчины увидели, что Екатерина снимает происходящее на телефон, они еще больше разозлились и пытались забрать у нее гаджет, ударили ро лицу. Блогерша с друзьями получили травмы. По словам Екатерины, у нее разбиты коленки, две ссадины на лице, порваны штаны и ботильоны.
После драки Филатова пошла в полицию и написала заявление на виновников драки. В УМВД России по Екатеринбургу данный факт подтвердили.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:14 | 13.10.2019
В Екатеринбурге избили блогершу за отказ в знакомстве
19:14 | 13.10.2019
В Екатеринбурге выросли зарплаты муниципальных бюджетников
17:28 | 13.10.2019
На Ново-Московском тракте мусоровоз столкнулся с двумя иномарками
16:26 | 13.10.2019
Коллапс в Кольцово: в аэропорту 40 минут не было интернета
15:30 | 13.10.2019
В Екатеринбурге на Макаровском мосту тестируют трамваи
14:41 | 13.10.2019
Более 50 тысяч екатеринбуржцев определились с местом для строительства храма святой Екатерины
14:06 | 13.10.2019
Второй матч уральской «Синары» с «Газпром-Югрой» завершился ничьей
13:00 | 13.10.2019
В Екатеринбурге в ДТП пострадали бабушка с внучкой
12:14 | 13.10.2019
Более девяти тысяч екатеринбуржцев пришло на опросные пункты
11:03 | 13.10.2019
ХК «Автомобилист» проиграл «Динамо» в Москве
10:04 | 13.10.2019
В Екатеринбурге стартовал опрос по месту строительства известного храма
09:07 | 13.10.2019
14-летняя екатеринбурженка стала чемпионом мира по шахматам
03:40 | 13.10.2019
Пермский завод «Машиностроитель» начнет серийное производство деталей для ПД-14 в начале 2020 года
21:36 | 12.10.2019
Пропавшую Ксению Каторгину ищут волонтеры и полицейские
20:03 | 12.10.2019
В Екатеринбурге в ДТП возле Автовокзала пострадал мужчина
19:49 | 12.10.2019
В Екатеринбурге пропал мужчина
18:36 | 12.10.2019
В епархии Екатеринбурга напомнили, как принять участие в опросе о храме
18:07 | 12.10.2019
В Свердловской области нашли снаряд времен Второй мировой войны
15:04 | 12.10.2019
В Пионерском районе Екатеринбурга массово вскрывают машины
14:41 | 12.10.2019
На Урале задержали свердловчанина, укравшего велосипед
14:16 | 12.10.2019
В 2020 году в Екатеринбурге может состояться матч сборной России
13:38 | 12.10.2019
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту пропажи молодой матери после продажи автомобиля
13:02 | 12.10.2019
Утром в Екатеринбурге на Уралмаше горел Nissan
12:39 | 12.10.2019
Подросток пострадал во время разборок со стрельбой в Екатеринбурге
12:07 | 12.10.2019
В Екатеринбурге на журналиста напали с ножом в Пионерском районе
11:36 | 12.10.2019
Уральская «Синара» обыграла «Газпром-Югру» со счетом 2:1
11:08 | 12.10.2019
В Богданочвиче полицейские раскрыли кражу денег с карты свердловчанки через мобильный банк
10:01 | 12.10.2019
В Екатеринбурге пропала молодая мать, поехавшая продавать машину