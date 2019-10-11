В Екатеринбурге на Макаровском мосту тестируют трамваи

15:30 | 13.10.2019

Фото: eanews.ru

Сегодня, 13 октября, а Екатеринбурге по Макаровскому мосту в тестовом режиме запустили трамвайное движение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Сейчас вагоны идут по улице Челюскинцев без пассажиров, но горожане смогут воспользоваться маршрутами трамваев, следующих по Макаровскому мосту, уже завтра, 14 октября.



На данном участке с понедельника будут ходить вагоны № 3, 5, 7, 23. Пока что движение будет организовано только в одну сторону – от Гражданской к Московской.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»